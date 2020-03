Sabrina Sato fala sobre quarentena com Zoe e Duda Nagle: 'enlouquecendo'

São Paulo - Nesta sexta-feira (20), Sabrina Sato compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram para falar sobre a quarentena. Segundo ela, Duda Nagle está bem preocupado com a família. "Olha quem está enlouquecendo nessa quarentena. Ele tá muito psicopata, trancou a gente dentro dessa casa, não pode pegar o elevador, nem descer pra dar uma volta. Ele colocou trava nas portas", disse ela com um tom humorado.

Ainda na mesma postagem, Sabrina Sato falou com mais seriedade. "Está difícil, mas a gente vai conseguir". A apresentadora e Duda Nagle são pais de Zoe. Recentemente eles compartilharam no Instagram que vem mantendo a bebê distraída com alguns brinquedos, incluindo uma máquina de fazer bolhas.