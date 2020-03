MC Livinho revela que fumava até 18 cigarros de maconha por dia no início da carreira

Rio - MC Livinho revelou que fumava 18 baseados (cigarro de maconha) por dia no início da carreira. O funkeiro falou sobre o caso durante entrevista a rádio Jovem Pan, na última quinta-feira (19). Durante o bate-papo, o cantor também abriu o jogo sobre os abusos na carreira musical e como resolveu focar no seu lado profissional para prosperar.

"Fumava muito baseado, tinha minhas doideiras. Mas em determinado momento da minha vida eu falei 'eu preciso focar na minha carreira`. Fumava até 18 baseados por dia. E se eu continuasse assim, a fama ia passar, as minhas músicas não iam tocar mais. Aí decidi focar. Fui me aprimorar, fazer aula de canto, estudar mais música, aprender teclado, piano. Eu pensei em como as pessoas poderiam me respeitar como artista, não como um maloqueiro, favelado que deu certo na vida e passou, perdeu tudo", iniciou Livinho.

O artista também contou que toca violino desde criança, mas que teve cuidado ao implementar seus conhecimentos musicais no mundo do funk para não causar estranhamento. "Tento trazer para o funk algumas coisas melódicas. Estou tentando empregar no funk, mas tem que ser de pouco em pouco. Se eu chegar com a informação que eu já tinha de música quando eu estourei, em 2014, as pessoas poderiam não entender bem. Tanto que passei preconceito. Pessoas falando para eu cantar pagode porque tinha voz de 'viado'", disse.