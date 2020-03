De quarentena, Chitãozinho e Xororó vão cantar 'Evidências' pela janela

São Paulo - Nesta sexta-feira (20) os fãs de Chitãozinho e Xororó combinaram, através das redes sociais, de cantar, todos juntos, às 19h, o hit "Evidências". E a ideia foi tão divulgada na internet que chegou até a dupla sertaneja, que adorou!

Em sua conta no Instagram, os artistas anunciaram que também cantarão a música na janela: ''Galera, recebemos de diversas pessoas sobre cantar ''Evidências'' hoje na janela, às 19 horas! E é claro que apoiamos e vamos participar também, hehe! Então estamos aqui convocando cada um de vocês para cantar''

Os donos do hit "Evidências" ainda reforçaram as medidas de segurança para evitar a transmissão do coronavírus, como lavar as mãos e manter a distância de um metro e meio de outra pessoa.