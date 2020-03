Funkeiro faz hit sobre coronavírus e alerta para importância da quarentena; Ouça

São Paulo - O funk pode estar ajudando a conscientizar a população sobre as formas de se proteger do coronavírus. Marcelo Valentim, o MC Tchelinho, que integra o coletivo Heavy Baile, compôs um “batidão” dando orientações sobre higiene e a importância da quarentena para frear a pandemia do Covid-19.

“Corona tá na pista / eu vou ficar em casa / se liga aí os irmãos / e as minas da quebrada”, começa Tchelinho. “Devemos lavar a mão / álcool em gel é a parada / se espirrar tampa com o braço / e não põe na cara”, diz a letra do funk.

A música é feita no ritmo 150 BPM, um subgênero que nasceu nas favelas do Rio de Janeiro. “Ela é bem direcionada para o povo da favela, para o gueto, sei que estou falando direto com o meu povo”, disse o autor do funk em entrevista para a revista Veja Rio. “Quero ajudar a salvar vidas. cada um luta com as suas armas. A minha é essa”, finalizou.