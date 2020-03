Luisa Mell confirma diagnóstico de coronavírus

Rio - Luisa Mell confirmou na tarde desta segunda-feira que está mesmo com coronavírus. A apresentadora deu a notícia através do Stories, do Instagram. "Oi, gente, passando aqui para dizer que está confirmado. Essa pneumonia é sim decorrente do coronavírus", disse.

Após um determinado momento, a apresentadora começou a chorar. "Queria agradecer todas as pessoas que mandaram mensagens... Até pessoas que eu não me dou bem, me ligaram. Tão bom a gente vibrar no amor, na compaixão. Ainda mais quando a gente está doente, está precisando", afirmou.

"Se Deus quiser eu vou ficar bem, tenho um instituto para cuidar, um filho para criar. Meu marido, se Deus quiser, daqui a pouco vai estar em casa. É tão ruim ficar longe dele. Se cuidem, fiquem em casa, não é brincadeira", finalizou Luisa, que também postou uma foto de seu diagnóstico.

Luisa Mell está em casa com o filho, Enzo, enquanto o marido permanece no hospital para tratar a pneumonia causada pelo coronavírus.