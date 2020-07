Influenciadora Virgínia Fonseca faz 'teste de fidelidade' com sertanejo Zé Felipe

Rio - A influenciadora digital Virgínia Fonseca resolveu fazer uma brincadeira com seu namorado, o cantor sertanejo Zé Felipe . Ela fez uma espécie de "teste de fidelidade" com o cantor e compartilhou tudo em seu canal no YouTube.

Para a brincadeira, Virgínia pediu para sua prima, Rafaela Fonseca, seduzir Zé Felipe. "Estamos aqui em Governador Valadares, onde minha família mora. E tive uma ideia: 'Rafa, quero testar a fidelidade do Zé Felipe e não tem ninguém melhor para fazer esse vídeo do que você'. Rafaela sabe super dar em cima e a gente vai posicionar a câmera em um lugar que tiver luz boa e Rafaela vai chamar ele para conversar e vai dar em cima dele. Eu vou estar do lado de fora, na porta, ouvindo tudo. Dependendo da resposta dele, já entro e quebro um pau ou entro e dou um beijo nele", disse Virgínia.

A prima da influenciadora acreditou na fidelidade do sertanejo. "Ele não vai cair. Ele é muito apaixonado pela Virgínia", disse. "Eu preciso testar a fidelidade dele. Quando começa o namoro, tem que testar a fidelidade, pra saber se a pessoa ali é verdade", rebateu a influencer.

Quando o teste começou, o cantor tentou se esquivar das investidas de Rafaela. "É palhaçada, né? Tá doida? Você não ama sua prima? Por que está conversando isso comigo? Você não trai pelo outro, você não trai por você", disse o cantor.

"Eu amo a Virgínia demais. Se não, não estava aqui. Nunca tive alguém que bateu igual a Virgínia. Acho que você viajou, viu? Vamos embora daqui? Vou fingir que você não falou isso. Acabou e pronto", completou Zé Felipe.

Virgínia, então, entrou no quarto e afirmou que tudo não passou de um teste. "Tô tremendo, velho. Tô nervoso", disse o cantor. "Mas você passou no teste de fidelidade", concluiu a influenciadora.