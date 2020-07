Sabrina Sato posta foto sem calcinha para 'sextar' em casa

São Paulo - Sabrina Sato causou no Instagram com o famoso “sextou” em casa sem calcinha. A apresentadora postou duas fotos na última sexta-feira com um look arrasador e sensualizou no segundo clique.

Na primeira, ela se disse "montada", como gosta. Na segunda, mais ousada, apareceu sem calcinha e apenas com a parte de cima do look e um chapéu.

“Pra mim tudo bem ficar em casa em uma sexta à noite. Eu gosto mesmo é da montação”, escreveu na legenda da primeira foto postada.

O look, todo preto, conta com luvas longas, uma saia, top apertado e um chapelão. Além de um batom vermelho e um colar poderoso. Mas veio mais pela frente, quando ela resolveu tirar a roupa - ou parte dela

“... e também [gosto] de me desmontar. hehehe”, continuou na legenda da outra foto.