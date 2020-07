Hana Khalil se irrita com perguntas de seguidores sobre seus pelos

Rio - A ex-BBB Hana Khalil se irritou, na noite deste sábado, com perguntadas feitas pelos seus seguidores no Instagram. Os questionamentos surgiram por conta da decisão da influenciadora digital de não se depilar com frequência

"Meu Deus, cara, que fissura com pelos, meu Deus!", começou Hana ao ser perguntada sobre o motivo pelo qual escolheu não se depilar mais. "Eu não escolhi não me depilar mais, eu escolhi poder me depilar quando eu quiser, e quando eu não quiser, ninguém tem que se meter nisso. Só isso, entendeu? Só isso. Isso não deve ser uma pergunta", afirmou.



Quando recebeu mais uma pergunta sobre o tema, ela se irritou. "Você faz essa pergunta no Instagram dos caras? 'Por que você escolheu não tirar os pelos do sovaco?', você pergunta isso para algum homem? Então por que você está me perguntando? Tá bom, obrigada, próximo", questionou.

Hana ainda recebeu mais perguntas sobre o tema e, dessa vez, preferiu não responder mais. Ela surgiu cantando nos stories, mas escreveu no vídeo: "Cansadas dessas perguntas que vocês só fazem para 'mulé'".