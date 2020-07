Luciano Huck sai em defesa de Felipe Neto após 'cancelamento' nas redes sociais

Rio - O apresentador Luciano Huck decidiu se posicionar a favor do youtuber Felipe Neto após ele ser “cancelado” novamente nas redes sociais. As hashtags #TodosContraFelipeNeto e #FamíliasContraFelipeNeto estão bombando no Twitter esta semana e o influenciador digital está sendo atacado por postagens antigas e sendo chamado de hipócrita e até de pedófilo.

Felipe Neto já se posicionou e na última segunda-feira (28) chegou a escrever o seguinte: “Somente hoje, 416 vídeos já foram subidos para o Facebook e Instagram tentando me associar com pedofilia”.

Em resposta, Luciano Huck postou: “Covardia, bullying, desrespeito... nada disso é tolerável. Felipe Neto é voz corajosa nas redes. Goste-se ou não dele, temos de defender quem renova o debate público. Se nossa geração quer deixar como legado um país mais afetivo e eficiente, temos de participar mais. #JuntosComFelipeNeto”.

Covardia, bullying, desrespeito...nada disso é tolerável. Felipe Neto é voz corajosa nas redes. Goste-se ou não dele, temos de defender quem renova o debate público. Se nossa geração quer deixar como legado 1 país + afetivo e eficiente, temos de participar+. #JuntosComFelipeNeto https://t.co/pDJ2JQJrBN — Luciano Huck (@LucianoHuck) July 27, 2020

O posicionamento do apresentador da Globo não agradou os seguidores que são contra o youtuber e Luciano Huck está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (28).

Além de postagens que tentam associar a imagem de Felipe Neto a pedofilia, um vídeo em que ele se gaba por estar no camarote de uma balada que custa cerca de 20 mil dólares viralizou e foi comparado ao discurso contra a desigualdade que ele fez em entrevista ao “Roda Vida”.