Amigo revela que apresentador Rodrigo Rodrigues tinha um filho

Rio - Rodrigo Rodrigues, apresentador do SporTV que morreu vítima de covid-19, tinha um filho. A informação é da revista "Quem". Segundo a publicação, Rodrigo era pai de Gabriel, de 24 anos. Fábio Noogh, vocalista da banda The Soundtrackers e amigo de Rodrigo, foi quem tornou o assunto público.

"Farei isso pois algumas pessoas que ligaram para casa dos pais dele foram atendidas por um rapaz chamado Gabriel, que está comigo desde que eu cheguei no Rio e tem estado o tempo todo comigo e com suas primas Priscila e Janaína Amaral, cuidando dos avós, dona Sônia e Seu Paulo, presencial e dignamente, o tempo todo", disse Fábio, que também revelou que nenhum amigo do apresentador sabia da existência de Gabriel.

"Gabriel é filho no papel e devidamente sustentado e reconhecido legalmente desde o conhecimento da sua existência, aos 7 anos de idade, tanto pelo Rodrigo como pela sua fantástica família, mas nunca teve a chance de conhecer o pai, fato que, por seus próprios motivos, nosso amado amigo manteve em segredo de todos nós esse tempo todo, creio eu para resguardar a vida íntima de todas as partes envolvidas", afirmou o amigo de Rodrigo.

"Um dos últimos desejos do Rodrigo confidenciado à Dona Sônia, em maio deste ano, era incluir o Gabriel no plano de saúde médico da empresa e -- no devido momento -- revelar e assumir publicamente a existência do filho como forma de redenção por todo o silêncio que ele manteve durante esse tempo e assim dar algum consolo e o devido desfecho que todos eles merecem".

Fábio contou porque decidiu revelar tudo. "Ninguém sabia dessa história. Como o Gabriel estava ajudando a cuidar dos avós, resolvi me pronunciar. Não vou deixar meu amigo cair em desgraça por causa de fake news ou qualquer outra história mal contada. Falei para o Gabriel: 'estou fazendo isso para te resguardar de qualquer coisa'", disse.

Ele também falou que Rodrigo era muito ligado aos pais. "Desde que o conheço, há 12 anos, ele preserva a família de uma maneira gigantesca".