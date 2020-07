Rio - A atriz Isis de Oliveira, de 70 anos, sofreu um infarto e foi submetida a uma angioplastia. De acordo com o programa "A Tarde É Sua", da RedeTV!, os médicos constataram uma obstrução coronariana. Isis ficou internada por cinco dias no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio. Como não tem plano de saúde, agora a irmã de Luma de Oliveira deve R$ 150 mil ao estabelecimento.

Ainda de acordo com o programa, Isis mora perto do hospital. Ela não imaginava que seu atendimento iria resultar em uma cirurgia às pressas. Logo que chegou ao local, a atriz passou por exames e foi direto para a sala de cirurgia, onde os médicos colocaram quatro stents em seu coração.

Na segunda, já com o quadro estável, ela recebeu alta e também a conta de R$ 150 mil. Sozinha, ela precisou renegociar a dívida. A atriz deixou o hospital depois de assinar um termo se responsabilizando pelas despesas médicas.

Nesta terça-feira, data em que completou 70 anos, Isis de Oliveira falou sobre o assunto no Instagram. "Eu sei que hoje seria um dia de alegria: é meu aniversário. Sei que vocês estão vendo que estou sumida. Infelizmente, estou em repouso absoluto", escreveu.