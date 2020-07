Rio - Bruna Marquezine completará 25 anos no dia 4 de agosto e vai comemorar a data com uma viagem intimista com amigos. De acordo com o jornal "Extra", Enzo Celulari , filho de Claudia Raia e Edson Celulari, está entre os convidados. Também viajarão com o grupo Sasha Meneghel, Manu Gavassi e Priscilla Alcântara.