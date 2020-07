Mariana Goldfarb revela ter sido assediada em provador de loja

Rio - Mariana Goldfarb , de 30 anos, contou em uma live promovida pela revista "Marie Claire" que foi assediada enquanto experimentava roupas em uma loja, há cerca de três anos. A mulher do ator Cauã Reymond contou que o vendedor do estabelecimento entrou no provador.

"Isso foi forte. Na hora fiquei em choque, eu não sabia o que fazer. Não fomos ensinadas a lidar com assédio. Quando a gente começa a se conhecer, entende o que é invasão", disse.

Mariana inciou a carreira de modelo aos 17 anos e disse que anteriormente já havia sofrido assédio, mas que não teve "voz para se manifestar". "O máximo que eu fazia era ir embora. Eu não tinha a voz para me manifestar, mas tinha a intuição de meter o pé, mesmo que eu perdesse o trabalho. Eu ligava para minha mãe ou para o meu pai. Eles sempre foram muito atentos quanto a isso", afirmou.

Anorexia

Mariana também contou que as pressões do mundo da moda afetaram sua saúde. Há dois anos, a apresentadora teve anorexia. "Uma coisa que não era legal é que nesse meio as pessoas meio que te tratam como um cabide e falam coisas horrorosas na sua cara. Você é uma criança, não tem a maturidade de ouvir aquilo e se dissociar daquilo. A cabeça fica muito ruim. Eu nunca estava bem o suficiente: eu nunca era magra, alta ou bonita o suficiente para eles. Cresci com isso, mas nunca deixei de trabalhar. A anorexia veio de anos de porrada", afirmou.

O marido, Cauã Reymond, a ajudou a lidar com o problema. "Cauã me ajuda bastante, eu tive anorexia há dois anos. Até hoje faço terapia para não me perder nessa coisa da comida. As pessoas colocam muita pressão em você sobre a coisa da 'perfeição', do que é ideal e de tanto você ouvir acaba entrando. Tem que policiar", disse.

Ela pensa em ser mãe, mas ainda não é o momento. "Acho um poder da mulher poder gerar um filho e eu quero exercer esse poder. Vai vir no momento certo. Procuro focar no meu processo de agora. Mas quero ser mãe sem sombra de dúvida", garantiu.