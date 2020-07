Marília Mendonça emociona seguidores com vídeo; Assista!

São Paulo - A cantora Marília Mendonça surpreendeu os seguidores ao postar um vídeo cantando a música ‘Sensível Demais’, sucesso na voz de Jorge Vercillo. A música fala de saudade e alguns seguidores comentaram que se estivessem terminado um relacionamento recentemente não conseguiriam ouvir essa música sem se emocionar.

Vale lembrar que Marília Mendonça anunciou há menos de 15 dias o término do seu namoro com o cantor Murilo Huff, com quem teve um filho, Leo, de apenas sete meses. Foi divulgado que uma crise de ciúmes poderia ter motivado o término, mas a sertaneja desmentiu. O cantor também se pronunciou após a separação.

Marília Mendonça já é conhecida como a rainha da sofrência e tem aproveitado esse período para relembrar seus grandes sucessos nas redes sociais. Há uns dias, por exemplo, ela postou no Tik Tok um vídeo cantando ‘Ausência’ e acrescentou emojis de choro e coração partido.

“Difícil né minha filha sofrer ouvindo as próprias sofrências. Força”, escreveu uma seguidora. “Eita, preparem que agora vem sequência de música top de sofrência. A gente que lute e o fígado que se prepare que lá vem pinga”, comentou outra. “De mulher pra mulher, supera”, acrescentou mais uma citando um trecho de outra música da cantora. Assista: