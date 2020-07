Thammy Miranda é alvo de fake news envolvendo Eduardo Bolsonaro

São Paulo - Thammy Miranda viu seu nome repercutir após estrelar a campanha do Dia dos Pais da Natura. O ator foi alvo de ataques preconceituosos, mas muitas pessoas também se posicionaram a favor do pai de Bento. Após ser atacado nas redes sociais, o filho de Gretchen também foi alvo de uma fake news envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Foi espalhada nas redes sociais um tweet falso, no qual Thammy estaria atacando o deputado. "O Eduardo Bolsonaro pode falar qualquer coisa sobre mim, menos sobre não ter pau, porque ele também não tem", dizia o post. O ator se pronunciou sobre isso no Instagram e alertou para todos que essa publicação não foi feita por ele. "Eu jamais vou compactuar com o ódio, jamais vou combater o ódio com ódio! Isso é fake e mesmo sendo atacado por todos, não farei o mesmo jamais!", o pai de Bento escreveu.

Eduardo Bolsonaro foi uma das pessoas que criticou a campanha publicitária nas redes sociais. O político disse que Thammy não poderia ser pai, porque ele "nasceu menina". Não é a primeira vez que alguém da família Bolsonaro critica o ator, Carlos Bolsonaro fez diversos comentários sobre Thammy e Gretchen ameaçou processar o vereador do Rio de Janeiro.