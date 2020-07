Jade Magalhães, noiva de Luan Santana, se assusta com perereca: 'Preferia cobra'

São Paulo - A designer de moda Jade Magalhães, noiva do cantor Luan Santana, usou as redes sociais para contar um susto que passou durante o banho ao ver uma perereca. Ela contou que estava respondendo algumas perguntas feitas pelos seguidores quando decidiu parar para tomar banho. “Liguei o chuveiro e então vi um negócio preto do lado. Um negócio que não estava lá quando entrei”, declarou.

Jade Magalhães ficou apavorada quando descobriu o que tinha invadido seu banheiro. “Na hora que eu olho, era uma perereca. Vocês não estão entendendo o pavor que eu tenho de perereca, eu preferia que fosse uma cobra ou qualquer outro bicho”, declarou a designer que depois reconheceu que preferir uma cobrar era um pouco de exagero.

Ela continuou: “A chance de ela pular em mim era muito grande, deixei o chuveiro ligado, sai correndo, chorando, liguei para o Luan [Santana], porque ele não está aqui no mesmo lugar que eu estou, para ele vim me ajudar a fazer a perereca voltar por onde ela entrou, mas ele não achou. Ele bateu em tudo e não achou essa perereca”, contou aos risos.

Ainda com medo, Jade falou que ia ficar quietinha até o noivo encontrar o animal. Ela também que foi pesquisar de onde surgiu a perereca e descobriu que ela pode ter saído do vaso sanitário.