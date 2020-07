Brigada com o filho, mãe de Nego do Borel vende quentinhas para sobreviver

São Paulo - Recentemente, Nego do Borel protagonizou uma briga pública com os sogros, pais da namorada Duda Reis, mas agora explodiu uma nova polêmica do funkeiro com a família. Roseli Viana, mãe do cantor, estaria brigada com o filho e não recebe mais nenhum auxílio financeiro dele. Para sobreviver, ela começou a vender quentinhas.

Segundo o jornal Extra, Roseli divulgou o serviço em um grupo no Facebook voltado para moradores de Curicica, bairro na zona oeste do Rio de Janeiro onde está morando. Ela teria deixado a casa de Nego do Borel após uma briga, motivada pelo novo relacionamento de Roseli. O funkeiro, que recentemente sofreu um acidente de moto, não aprovaria o namoro da mãe com o motoboy Alex Alves.

Ainda segundo o Extra, Nego e a mãe teriam tido uma briga e, após isso, ela se mudou para a casa do namorado. Roseli ainda ajudou o motoboy a pagar uma reforma em sua casa, o que pode ter deixado o cantor ainda mais irritado. De acordo com a publicação, Alex trabalha em frente a um supermercado na região onde mora e foi lá que ele conheceu a mãe do funkeiro.