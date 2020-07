Diogo Nogueira adia live de Dia dos Pais após apresentar sintomas da Covid-19

Rio - Diogo Nogueira adiou a live que faria para comemorar o Dia dos Pais após apresentar sintomas da Covid-19. De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais do cantor, ele fez um teste e o resultado deve estar disponível nos próximos dias.

"Prezando pela saúde e segurança de todos os envolvidos, o artista, em conjunto com sua equipe, optou pelo adiamento da live de Dia dos Pais, que seria transmitida através do YouTube neste domingo, dia 02 de agosto. A nova data está prevista para o dia 23 de agosto", diz a nota.

Vale lembrar que o Dia dos Pais é celebrado no segundo domingo do mês, que esse ano cai no dia 9 de agosto, mas seria comemorado de forma antecipada pelo sambista.

Em isolamento, Diogo lamentou o adiamento. "Estou tocado pela corrente de boas energias que tenho recebido e confiante de que logo estaremos juntos novamente para levar muito samba, alegria e amor para o público que está em casa", disse.