Flay solta a voz e canta 'Stone Cold', de Demi Lovato; Assista ao vídeo

Rio - primeira vez que Flay cantou a música Stone Cold, de Demi Lovato, foi no Big Brother ao lado de Mari, que escutou e se arrepiou com a voz da cantora. Em minutos o vídeo viralizou na internet e rendeu vários elogios relacionados a potencia vocal de Flay.

No último sábado sábado (1), a cantora disponibilizou em seu canal do YouTube o cover completo da música, um dos mais pedidos pelos fãs.O vídeo faz parte de uma série de covers lançados em seu canal, entre eles “Pássaro de Fogo” da Paula Fernandes e “ADMV” do cantor colombiano Maluma. Assista: