São Paulo - Após o sucesso do seu primeiro livro, "O prazer da vingança", Geisy Arruda agora lança seu segundo livro digital, nesta quarta-feira (5). "Desejo proibido” é a combinação do sexo e fetiche. O livro digital tem 105 páginas e reúne 13 histórias picantes - e algumas são baseadas em fatos reais.

"Meu segundo livro vem cheio de histórias picantes, tem sexo no táxi, no avião, suruba com mais de 20 pessoas, sexo fora do Brasil, perda de virgindade, podolatria e BDSM. Muitas histórias são verdadeiras, porém o livro é meu diário secreto, é a forma de encontrei de expressar meus desejos mais proibidos sem ser cancelada, já que vivemos em uma sociedade tão conservadora e machista", adianta Geisy.

"Espero que todos gostem e gozem muito com ele", deseja a influenciadora, que escreveu o livro durante a quarentena.