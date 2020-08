São Paulo - A participação de Daniel Cady em uma live com a nutricionista Simone Sato na noite de segunda-feira (3) está dando o que falar. Isso porque, o marido de Ivete Sangalo apareceu novamente sem usar aliança. Os rumores começaram quando colunista Leo Dias noticiou que a cantora apareceu sem o anel de compromisso em um vídeo postado no seu IGTV no Instagram.

Segundo o colunista, Ivete já estaria na casa da irmã, Cynthia Sangalo, e só Daniel Cady continuava na casa do casal, que fica na região de Praia Forte, na Bahia. Os rumores aumentaram com o novo aparecimento do marido da cantora sem a aliança.

Outro detalhe é Daniel Cady não citou Ivete Sangalo em nenhum momento da live, ele falou apenas dos filhos. O assunto está repercutindo nas redes sociais. No entanto, em meio aos rumores de crise no casamento, Daniel Cady postou um vídeo em que aparece com a cantora na casa de praia do casal.

Inclusive, todas as lives que ele tem feito são de lá. Há quase dois meses, o casal fez uma live e neste vídeo ambos apareciam sem aliança. Esta não é a primeira vez que Daniel fica sem usar o anel. A cantora quase sempre usa o acessório, mas Daniel já apareceu sem o anel outras vezes sem maiores problemas.

Ivete Sangalo e Daniel Cady estão juntos desde 2008 e têm três filhos: Marcelo, de 10 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 2.

o pessoal falando que ivete separou, só porque não tá usando aliança. e eu que encontro e perco a minha, há uns 4 meses e ainda namoro?! — a 10 e a faixa (@nhares_) August 3, 2020

chocado com esse boato de que a ivete terminou com o daniel, já que os dois pararam de usar aliança — aquino (@bruquino) August 3, 2020