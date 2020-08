Rio - Wesley Camargo, de 31 anos, filho do cantor Luciano , de 47, que faz dupla com Zezé, postou no Instagram uma carta aberta ao pai. Wesley é fruto do relacionamento de Luciano com Cleo Loiola. "Oi, pai. Não sei se a gente vai se reencontrar nessa vida. Lembrei de um poema do Ferreira Gullar e queria, de alguma forma, que ele chegasse a ti", escreveu.

Em entrevista ao "Extra", Wesley contou que não fala com o pai há três anos. "Faz três anos que a gente não se fala. Toda família tem diferenças, mas é perceptível o afastamento dele, não somente com minha pessoa, mas com vários outros membros da família. Já tive diferenças demais com ele na adolescência, mas nunca ficamos tanto tempo sem nos falarmos. Toda a família me trata normal, com maior amor. Até reencontrar com familiares em janeiro eu reencontrei. Tenho um ótimo hábito com tios, tias e primas... Somente com ele existe esse afastamento. Sinceramente, já venho perdendo as esperanças de ganhar ao menos um abraço", disse.

Em 2014, Wesley foi detino na Delegacia da Mulher de Goiânia após se envolver em uma confusão e ser acusado de agredir a tia e a prima. Ele foi solto após Luciano pagar fiança no valor de R$ 10 mil. Em 2018, Luciano relembrou o assunto no Instagram. "Paguei [a fiança] em 2014 contra a minha vontade, para mim, ele cometeu crime, sim. Mas, infelizmente no Brasil, esse tipo de crime não dá em nada. Wesley foi condenado a prestar serviço para a sociedade. Isso é pena para quem bateu na tia?", disse.

Segundo Wesley, ele cumpriu a pena e está sem falar com o pai desde 2017, quando se desentendeu com o cunhado de Luciano, irmão da mulher do cantor, Flávia Camargo.