Samara Felippo relembra dificuldade de amamentar e depressão pós-parto

São Paulo - A atriz Samara Felippo sempre compartilha suas experiências com a maternidade real e abriu o jogo sobre como foi amamentar. A artista é mãe de duas meninas, Alicia e Lara, de 11 e 7 anos. Ela contou que escolheu dar de mamar para a filha mais velha até os 8 meses, mesmo tendo que lidar com a mastite e a dor. Já com a caçula, só conseguiu fazer isso durante um mês.

Em um post no Instagram, Samara relembrou que se separou do jogador de basquete Leandrinho logo após o nascimento de Lara. "Me separei no puerpério dela e tive depressão pós-parto amena. Meu leite secou, tentei translactação, mas não deu certo. Foi esse olhar da foto que me segurava firme. Esse olhar que me sustentava. Me enchia e fazia meu amor transbordar e eu ia me fortalecendo. Porque não foi isso que esperei viver", ela escreveu.

A atriz disse que defende a amamentação, mas após essa experiência passou a respeitar mais o direito da escolha da mulher sobre a amamentação. Ela disse que hoje entende que cada mãe deve ter a possibilidade de decidir por quanto tempo irá dar de mamar, sem ser criticada por sua decisão.

"Amamentem! É delicioso, sensação única e sublime. Doe leite se tiver em abundância. Amamentem o tempo que quiserem. Ninguém tem nada a ver com isso. Joguem os pitacos no lixo! Mas se respeitem e não se cobrem caso não possa ou não queira. A jornada só está começando e muitas cobranças virão. Cada uma sabe da sua realidade", Samara concluiu.