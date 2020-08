Michelle Obama revela estar lidando com 'depressão de baixo grau'

Rio - Michelle Obama , mulher de Barack Obama, afirmou em seu podcast que está lidando com uma "depressão de baixo grau". No episódio que foi ao ar nesta quarta-feira, a ex-primeira dama dos Estados Unidos conversou sobre saúde com a jornalista Michele Norris.

Michelle Obama contou que a depressão "não é apenas por causa da quarentena, mas por causa do conflito racial, e apenas vendo esse governo assistindo a hipocrisia disso, dia após dia, é desanimador". Para ela, seu estado tem a ver com a situação atual dos Estados Unidos.

A ex-primeira dama falou sobre como o presidente Donald Trump tem reagido a agitação civil nos EUA. "Não acho incomum nisso. Devo dizer que acordar com as notícias, acordar com a forma como esse governo respondeu ou não, acordar com mais uma história de uma Homem negro ou negro, de alguma forma, desumanizado, ferido, morto ou acusado falsamente de algo, é exaustivo. E levou a um peso que não sinto na minha vida há algum tempo".