Jessica Ellen testa positivo para coronavírus

Rio - Jessica Ellen testou positivo para o novo coronavírus há algumas semanas, informou sua assessoria de imprensa na última terça-feira (5). A atriz faz parte do elenco de "Amor de Mãe".

"Confirmamos que a atriz Jessica Ellen testou positivo no meio de julho e, embora não tenho apresentado sintomas do Covid, cumpriu uma quarentena rigorosa. Esta semana deve fazer outro teste de rotina para confirmar que está livre do vírus e então se preparar para seus compromissos profissionais", informou comunicado.