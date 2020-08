Julio Rocha se emociona com vídeo de homem protegendo o filho no Líbano

Rio - Julio Rocha se emocionou com um vídeo gravado em Beirute, capital do Líbano. Nas imagens, um pai tenta proteger o filho da explosão que deixou o mundo em choque. O ator usou as redes sociais para comentar o caso e prestar solidariedade ao povo libanês.

"Quantos pais são capazes e tem a oportunidade de estar presentes e proteger seus filhos assim ao longo da vida? Difícil assistir a esse vídeo e não me imaginar ali no lugar daquele pai, colocar a mim e aos meus filhos nessa situação", começou ele.

"Meu Deus! O que esse pai fez não foi nada fácil, precisa ter coragem pra se manter forte diante do medo, da fragilidade do seu filho desprotegido e do sentimento de pavor provocado por uma dessas explosões. Esse filho vai crescer com esse herói do lado, fonte de inspiração, que exemplo de amor e bravura. E ao povo libanês, minha solidariedade neste momento difícil", concluiu o ator.