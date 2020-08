Alice Wegmann leva tombo em casa e rompe ligamentos: 'Caí feio'

Rio - Alice Wegmann sofreu um acidente doméstico e falou sobre o assunto nas redes sociais. A atriz levou um tombo, rompeu dois ligamentos e precisou passar por uma cirurgia.

Galeria de Fotos Alice Wegmann Divulgação Alice Wegmann Divulgação Alice Wegmann Divulgação Alice Wegmann Divulgação Alice Wegmann Fabio Rocha / TV Globo Alice Wegmann Ag. News Alice Wegmann Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia Alice Wegmann foi criticada nas redes sociais Reprodução/TV Globo Alice Wegmann Reprodução Alice Wegmann Reprodução Alice Wegmann Reprodução Alice Wegmann Reprodução Alice Wegmann Reprodução

Atualmente, ela já está em fase de recuperação e compartilhou no Instagram uma foto das flores que recebeu de amigas. "Tomei um tombo em casa. Caí feio, rompi dois ligamentos e operei. E hoje ganhei esse buquê de amigas sábias que estão na minha vida há 10 anos ou mais. É simples, lindo e me emocionou pelo óbvio: existe sempre algo mais, existe sempre o outro, existe beleza nas coisas. É isso que me mantém acesa", escreveu.

Para Alice, o período de quarentena reforçou as amizades. "É bom amar e ser amado, é bom cuidar e ser cuidado. A gente não está só no mundo. Vai passar, tudo passa. Mas enquanto não passa, que tenhamos a sabedoria de preservar e fortalecer o que mais importa", concluiu.