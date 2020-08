Ex-Ken Humano busca namorado em reality: 'quero ser mãe'

São Paulo - A brasileira Jessica Alves é uma sensação da televisão europeia. Antes de fazer a transição, ela ficou conhecida mundialmente como Ken Humano, por ter feito diversas plásticas para se parecer com o namorado da Barbie. Agora, a apresentadora irá estrelar o reality "Love me Gender: Todos Merecem um Pouco de Amor", no qual buscará um namorado.

Jessica contou à Quem que, por ser uma mulher trans, precisa de um pouco de ajuda para encontrar o amor e é isso que ela irá buscar no programa. Segundo a revista, a apresentadora irá procurar o homem dos sonhos por diferentes países. Ela passará pelo Reino Unido, Itália, Espanha, Alemanha, França, Estados Unidos, Brasil e Holanda.

"Vou escolher o melhor encontro de cada país e reuni-los em uma grande vila, estilo 'Love Island', antes de escolher o vencedor. Não descartarei o casamento no programa se conhecer o homem dos meus sonhos e espero que ele tenha os mesmos sonhos de começar uma família", a apresentadora explicou.

A personalidade também disse que deseja ser mãe em breve. "Eu tenho contato com um lado materno, ainda mais agora que me sinto uma mulher praticamente completa. A idade também está chegando, estou com 37. Quero ser mãe aos 40, quero ter um bebê, sim. Vou adotar, mas não quero ser mãe sozinha. Quero ter alguém comigo, ser mãe solteira é difícil. Espero ter o homem certo para mim até lá", ela declarou.

Além do sonho de encontrar um parceiro para formar uma família, Jessica também enxerga que o programa será importante pela diversidade que irá mostrar na televisão. "Quero mostrar ao mundo que uma mulher trans como eu é capaz de sair com homens heterossexuais que não se importam com o gênero em que nasci", a apresentadora falou.