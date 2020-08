Filha da Gretchen faz tratamento para eliminar pelos

Rio - A filha de Filha da Gretchen, Jenny Miranda , começou um novo tratamento para eliminar pelos. O objetivo é tirar aqueles pelinhos indesejáveis de algumas regiões do corpo.

A fisioterapeuta Shaunna Barbato explica que o procedimento é um laser diodo, que é atraído pela melanina do pelo, matando a raiz dele, para que não haja mais crescimento do pelo. "E como nosso pelo tem várias fases de crescimento, não conseguimos "atingir" todos eles em uma sessão, por isso são necessárias no mínimo 6 sessões para se ter um resultado satisfatório", explica a profissional.Shaunna diz que como o laser é atraído pela melanina, quem possui o pelo mais escuro, o resultado será ainda melhor: "Os pelos mais fininhos e mais claros, demoram um pouco mais para chegar ao resultado esperado. E cabelos brancos, nós não conseguimos eliminar", esclarece.