Dj Matheus Alves lança clipe com participação de Deco e Maia; Assista

Matheus Alves é a nova promessa do Funk, o Dj e compositor nascido no bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio, chegou para revolucionar o cenário. Prova disso é o videoclipe da música “Cheia de Marra”, gravado em um boliche e lançado nesta sexta-feira.





“Cheia de Marra” relata um relacionamento não correspondido entre um homem e uma mulher. De um lado um homem que não quer compromisso sério com ninguém e do outro lado uma mulher que quer viver um grande amor e que por não ser correspondida evita os encontros. O tema mostra a força emocional da mulher em um relacionamento amoroso não correspondido.



Dj Matheus acredita que os relacionamentos devem ser o mais claros e transparentes para evitar conflitos e desgaste emocional, com tudo o cenário é bem atual no mundo moderno: “Acredito que pra levar um relacionamento saudável precisamos acima de tudo, ter responsabilidade afetiva sobre a outra pessoa, precisamos ser honestos sobre o que sentimos sempre, para que isso não machuque nenhum lado da relação. Lidar com a realidade de outra pessoa requer muito cuidado. Em um relacionamento geralmente encontramos mundos completamente diferentes que podem, senão com cuidado, gerar brigas e discussões sobre a diferente forma de pensar e de agir. Um relacionamento precisa ser leve e acredito que, com cuidado e honestidade, tudo caminhe bem sem que haja um desgaste emocional e leve nenhum dos lados a sofrer”, pontuou o Dj.



“Cheia de Marra” é a composição de Matheus Alves, Deco e Dj Maia: “Maia me procurou há um tempo pra lançarmos um trampo juntos e no meio do caminho encontramos o Deco que é um cantor completo, um músico surreal e daí encaixou a junção perfeita.

Acredito muito nessa música pois tem uma pegada totalmente dentro da minha identidade POP/FUNK”, explicou o compositor.