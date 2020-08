Após rumores de crise no casamento, Sergio Guizé posta foto ao lado de Bianca Bin

Galeria de Fotos Bianca Bin e Sérgio Guizé Reprodução Instagram ETA MUNDO BOM! – Cap 78 – Cena 26 –Sandra ( Flavia Alessandra ) explicando a Candinho ( Sergio Guizé ) o que é esgargot, ele com talher, escargot voa no cabelo de Sandra. Maria ( Bianca Bin ) serve ovos fritos com pão. Em cena: Anastácia ( Eliane Giardini ), Pirulito ( JP Rufino ), Celso ( Rainer Cadete ), Quitéria ( Kenya Costa ). fwr:ShortUniqueId: 3488539659 fwr:UniqueId: EBFAB85B4E9B46E8 A80F7B1B4691AD7C icc:copyright: Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company icc:description: sRGB IEC61966-2.1 icc:manufacturer: IEC http://www.iec.ch icc:model: IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB jpeg:colorspace: 2 jpeg:sampling-factor: 1x1,1x1,1x1 photoshop:CaptionWriter: Globo/Paulo Belote photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2016-04-06 photoshop:ICCProfile: sRGB IEC61966-2.1 signature: 5a5f83bc077b1f4a25c272f51a4a2798008b4d634488d77c6283b9a63b82eb73 stRef:documentID: ED27B6186F3298BF4D85031E6C526DE9 stRef:originalDocumentID: ED27B6186F3298BF4D85031E6C526DE9 tiff:Make: Canon tiff:Model: Canon EOS 6D tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 24000000/100000 tiff:YResolution: 24000000/100000 unknown: 2 xmp:CreateDate: 2016-04-06T17:26:43.79 xmp:CreatorTool: FotoWare indexmanager xmp:MetadataDate: 2016-04-06T19:16:15-03:00 xmp:ModifyDate: 2016-04-06T19:16:15-03:00 xmpMM:DocumentID: xmp.did:2ab0c6b1-fb8d-cb46-b753-71802598f9c2 xmpMM:InstanceID: xmp.iid:2ab0c6b1-fb8d-cb46-b753-71802598f9c2 xmpMM:OriginalDocumentID: ED27B6186F3298BF4D85031E6C526DE9 Profiles: Profile-8bim: 19962 bytes Profile-exif: 16810 bytes Profile-icc: 3144 bytes Profile-iptc: 4000 bytes Candinho ( Sergio Guizé ) *** Local Caption *** ETA MUNDO BOM! – Cap 78 – Cena 26 –Sandra ( Flavia Alessandra ) explicando a Candinho ( Sergio Guizé ) o que é esgargot, ele com talher, escargot voa no cabelo de Sandra. Maria ( Bianca Bin ) serve ovos fritos com pão. Em cena: Anastácia ( Eliane Giardini ), Pirulito ( JP Rufino ), Celso ( Rainer Cadete ), Quitéria ( Kenya Costa ). Caption Sergio Guizé posta foto ao lado de Bianca Bin em meio a rumores de crise no casamento Reprodução Instagram Sergio Guizé e Bianca Bin visitam hospital referência no tratamento e na cura do câncer infantojuvenil Leo Franco / AgNews Sergio Guizé e Bianca Bin visitam hospital referência no tratamento e na cura do câncer infantojuvenil Leo Franco/Ag. News Bianca Bin e Sergio Guizé Eduardo Martins / AgNews Bianca Bin e Sergio Guizé Eduardo Martins / AgNews Bianca Bin e Sergio Guinzé Ag.News Bianca Bin Divulgação/TV Globo Bianca Bin e Sérgio Guizé Reprodução Instagram Bianca Bin e Sérgio Guizé Reprodução Instagram Bianca Bin, Sérgio Guizé e Paolla Oliveira Divulgação

Guinzé e Bianca estão juntos há mais de dois anos e costumam ser discretos com a relação. O ator, que por meio de sua assessoria já havia negado qualquer problema no relacionamento, apenas legendou a imagem com um ponto final.

Nessa semana, os atores também usaram as redes sociais para afirmar que ainda estão juntos. Os dois publicaram Stories com uma notícia dizendo que "Sérgio Guizé e Bianca Bin estão separados e preparam divisão de bens", colocando sobre a informação uma figurinha com os dizeres: "Fake News".