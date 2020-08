Recuperado, ex-BBB Ronan fala sobre coronavírus: 'Fiz até vídeo-testamento'

Rio - O ex-BBB Ronan Oliveira, que participou da 16ª edição do "Big Brother Brasil", falou sobre o período em que esteve doente por conta do novo coronavírus. Ronan contou que chegou até a fazer um "vídeo-testamento". Ele acredita que foi contaminado ao fazer compras no supermercado.

"Não tenho a menor a ideia. Estava realmente obedecendo a quarentena. Acho que foi por ter ido ao mercado que aconteceu [a contaminação]. Fiquei isolado sozinho no quarto por mais de 14 dias", disse Ronan em live com a sexóloga Tati Prasser.

Ronan também contou que o período em que esteve doente foi muito difícil. "Não tenho medo da morte, mas fiz até vídeo-testamento. Acordava de noite com falta de ar, sentia falta de ar ao acordar para escovar os dentes... Nunca tinha vivido nada assim. De tanto que fiquei deitado, parecia que os músculos ficavam atrofiados. Passei meu aniversário na casa", disse.