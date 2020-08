Felipe Neto vai pagar estudos de menina de 10 anos estuprada pelo tio

Rio - Felipe Neto resolveu ajudar a menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e passou por um aborto na noite deste domingo. O influenciador digital se comprometeu a pagar os estudos da menina até a faculdade e disse que essa é a "melhor arma" que poderia dar a ela.

"Não consigo parar de pensar na menina. Alguém da família, por favor, entre em contato pelo email da minha bio. Eu me disponho a arcar com tds os custos de educação dela até o fim da faculdade. Num mundo de injustiças e desigualdades, que ela possa receber a melhor arma possível. Eu não tenho ideia de como contactar a família. Se tivesse, não twittaria. Preciso que eles entrem em contato", disse Felipe no Twitter.

A criança em questão era violentada pelo tio desde os 6 anos e nunca havia contado nada porque era ameaçada por ele. A gravidez da menina foi interrompida com a aprovação da Justiça do Espírito Santo, que entendeu que a vontade da criança que foi estuprada deveria prevalecer.

O caso chocou o país. O humorista Whindersson Nunes se ofereceu para pagar o tratamento psicológico da menina.