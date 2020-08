'É tão assustadora', diz Giselle Itié sobre a solidão de ser mãe solo

São Paulo -Desde antes de dar à luz, Giselle Itié já conversava sobre maternidade nas redes sociais. Após o parto, ela não parou de debater o assunto e recentemente desabafou sobre como é ser mãe solo. A atriz se separou do ator Guilherme Winter pouco tempo antes do nascimento do filho Pedro, que é o primogênito do casal e veio ao mundo em março de 2020.

"A solidão de uma mãe solo é tão assustadora, a ponto de estourar a alma até quebrar os ossos. Sim, nasci no México. Não, não é drama", escreveu Giselle que nasceu na Cidade do México, mas é radicada no Brasil desde os quatro anos de idade.

Nos comentários, muitas seguidoras de Giselle se identificaram com o desabafo da atriz. "Como essa legenda me define", escreveu uma fã. "O abandono paterno gera um peso na mãe e tbm na criança. Se você é homem e é pai, ou deseja ser pai, saiba que sua irresponsabilidade prejudica a vida do seu filho e da mãe do seu filho. Que as mulheres cada vez mais falem isso. Que os filhos cada vez mais exponham suas feridas", escreveu outra.