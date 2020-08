Julio Rocha coloca peruca loira e brinca com os filhos: 'Karol tava merecendo umas férias'

Rio - Julio Rocha vem mostrando seu lado bem-humorado nas redes sociais. Nesta segunda-feira (17), o ator colocou uma peruca loira para brincar sobre as férias da família, que devido à crise sanitária ficaram só na imaginação.

"Karol tava merecendo mesmo umas férias e resolveu começar a semana esquiando... eu fiquei aqui relaxando com meninos. Tá tudo sob controle", escreveu o ator.Os seguidores do ator adoraram a brincadeira, inclusive o ator Ary Fontoura, que comentou: "Que maravilha, bom dia".Julio é casado com a veterinária Karoline Kleine. O casal tem dois filhos, José, de 1 ano, e Eduardo, de 2 meses.