Marcela Mc Gowan relembra distúrbios alimentares e fala sobre comer sem culpa

São Paulo - Marcela Mc Gowan relembrou os distúrbios alimentares que sofreu na adolescência. Nesta segunda-feira (17), a ex-participante do "BBB" postou uma foto comendo uma pratada de macarrão e falou sobre a importância de comer sem culpa, mas se preocupando apenas com o bem-estar e a saúde.

"Desde a adolescência, quando comecei a entender as cobranças e padrões, e sobretudo depois que comecei a trabalhar como modelo, minha relação com a comida ficou péssima!", a médica começou relatando. "Eu oscilei sempre entre dietas mega restritivas e períodos de compulsão, seguidos de uma culpa absurda. Forcei vômitos, passei dias só à base da água e o pior, fui desaprendendo a me nutrir, desaprendendo a equilibrar, me distanciando do que meu corpo pedia e precisava", continuou.

A ginecologista contou que ainda está no processo de aprender como escolher o que comer e criar uma boa relação com a comida. Ela disse que está criando a consciência de que não precisa ficar se preocupando com emagrecimento o tempo todo. "Equilíbrio, boas escolhas e saúde, devem ser nossa prioridade! Meu pratinho de macarrão não é meu inimigo e eu não preciso me sentir mal por comer docinhos no aniversário da minha sobrinha", Marcela concluiu.