Filho de Neymar faz moicano para assistir jogo do PSG na Champions

Davi Lucca decidiu homenageá-lo para a data.

São Paulo - Neymar terá um apoio mais do que especial quando entrar em campo pelo PSG, nesta terça-feira, às 16 horas, para jogar a semifinal da Champions League contra o RB Leipzig. Após mandar mensagem carinhosa nas quartas de final, agora, seu filhodecidiu homenageá-lo para a data.

No Instagram, ele aparece fazendo um moicano igual ao do craque. A loucura contou com a ajuda do padrasto, Vinícius Martinez. Nas imagens é possível ver o garoto, que tem apenas oito anos, tendo as laterais do cabelo cortadas.

"A gente acorda aqui já cortando o moicano", diz Carol Dantas, ao mostrar o corte caseiro, antes que Davi desse orientações ao padrastro. "Tio, tem cortar um pouco dessa franjinha aqui", solicitou.

O vídeo foi publicado pela mãe do garoto, que está em Portugal, ao lado do marido, de Davi Lucca e do filho do casal, Valentin, para assistir de perto a semifinal.

E não é só o garoto que gosta de mudar o penteado. Neymar já usou diversos cortes. Veja alguns deles: