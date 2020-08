Zilu entra na Justiça e pede parte da venda do avião de Zezé Di Camargo

São Paulo - A disputa entre Zilu Godoi e Zezé Di Camargo parece não ter fim. A ex do sertanejo já perdeu três processos e o direito à pensão mensal de R$ 100 mil. Ela também estaria brigando na Justiça por R$ 15 milhões do cantor. Agora, um novo capítulo dessa história veio a público. A mãe de Wanessa e Camila também estaria reivindicando parte do valor da venda do avião de Zezé.

Zezé e Luciano venderam a aeronave Citation II por R$ 5 milhões, que foi comprada quando Zilu ainda era casada com o sertanejo. Ela teria entrado na Justiça para receber 25% do valor da venda. O advogado da socialite entrou com um pedido para uma perícia, desejando saber o valor pelo qual o avião foi vendido. O pedido foi negado pela juíza, mas Zilu pretende recorrer.