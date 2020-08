Gloria Groove recebe certificados de Ouro e Platina

Rio - Gloria Groove tem motivos para comemorar! A artista foi surpreendida, nesta semana, com o recebimento de quatro certificados: um disco de ouro, pelo hit “Apaga a luz”, e três discos de platina pelos hits “Arrasta” feat. Léo Santana, YoYo feat. Iza e o EP Alegoria.

Galeria de Fotos Gloria Groove Divulgação Gloria Groove Divulgação Gloria Groove Divulgação Gloria Groove comanda o próximo 'MTV Hits' Divulgação Gloria Groove Divulgação Gloria Groove Ag. News Karol Conka e Gloria Groove Ag. News Gloria Groove, Drik Barbosa e MC Dora Divulgação Reynaldo Gianecchini fala de Gloria Groove e ela comemora Reprodução Gloria Groove Divulgação Gloria Groove e IZA em cenas do clipe "Yo Yo" Divulgação Gloria Groove e IZA em cenas do clipe "Yo Yo" Divulgação Gloria Groove e IZA em cenas do clipe "Yo Yo" Reprodução youtube A cantora Gloria Groove Divulgação A cantora Gloria Groove Divulgação A cantora Gloria Groove Divulgação A cantora Gloria Groove Divulgação

“É muito gratificante pra um artista saber que sua obra tem movimentado e inspirado por aí. É a confirmação de um grande sonho. Além de me emocionar com os números e o resultado do Alegoria, meu EP audiovisual de 2019 que hoje é Platina, tive também a grata surpresa de descobrir que nosso hino romântico xodó Apaga A Luz também só tem crescido nas plataformas e também nos corações, e é Disco de Ouro! Que a música feita pela comunidade LGBTQIA+ possa continuar desbravando caminhos e provando nosso valor e merecimento. É uma honra tremenda saber deste alcance, e me inspira muito a seguir lutando”, revela a cantora.



Em 2019, Gloria Groove recebeu Disco de Ouro com a música “Coisa Boa” e Platina com o sucesso de “Bumbum de Ouro”.