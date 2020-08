São Paulo - A Fenty Beauty, marca de maquiagem da Rihanna, finalmente começou a ser vendida no Brasil. Os produtos eram esperados aqui há bastante tempo, principalmente pelo fato de as bases estarem disponíveis em mais de 40 cores, ideal para diversos tons de pele. A linha de cosméticos está sendo vendida na Sephora, porém a blogueira Camilla de Lucas apontou para o fato de a loja ter selecionado principalmente influencers brancas para fazer a divulgação da novidade.

"Cheia de blogueira preta que já falava de Fenty Beauty, faziam vídeo e mais da metade é blogueira branca fazendo publi da Fenty Beauty, sem nunca terem usado. Olha, piada! Tem muita influenciadora negra que faz conteúdo de make", escreveu Camilla no Twitter. Ela também lembrou que a marca não tem relação com a publicidade feita aqui. "Riri nem sabe disso, o papo é aqui no Brasil", disse.

A própria Camilla, que tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, não recebeu os produtos. A blogueira contou que gastou mais de R$ 2,3 mil nos produtos da marca para poder fazer vídeos no YouTube e foi criticada por causa disso. "As blogueiras brancas gastam 5 mil com produtos da Chanel e se eu agora posso comprar e testar porque não? É Rihanna. Black money. Não tenho pena! Chega de pegar referência de produto de preta em branca", ela rebateu.