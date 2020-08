Nova York - O protagonista do reality show familiar norte-americano ‘Welcome to Sweetie Pies’, James Timothy Norman, foi preso após ser apontado como suspeito de participar do assassinato do sobrinho de 18 anos.

De acordo com o jornal norte-americano New York Post, Norman tinha interesse em ver o sobrinho morto por causa de um seguro de vida de US$ 450 mil feito por ele para o jovem Andre Montgomery no ano de 2014.



Montgomery foi assassinado em 2016, entretanto ainda segundo a publicação, só agora a polícia reuniu provas suficientes para a detenção de seu tio.

O New York Post também divulgou que a polícia descobriu registros de ligações telefônicas feitas por Norman para o homem contratado por ele para matar o sobrinho. O empresário está detido no Centro de Detenção de Madison County.