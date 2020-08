São Paulo - Mesmo com os números relacionados ao coronavírus em alta no Brasil, Ludmilla deu uma festa para amigos na última quarta-feira (18). "Muito tempo que eu não via meus amigos. Hoje pedi para minha mãe fazer uma comida, para eles virem aqui em casa, mas com toda a segurança do mundo. Tomando todos os cuidados", a cantora falou nos Stories.

A funkeira também mostrou as medidas que ela tomou para evitar a propagação do vírus. Na entrada da casa dela havia pessoas com termômetros medindo a temperatura dos convidados. Todos também teriam que passar álcool gel nas mãos e atravessar um túnel de descontaminação, que borrifava um líquido neles. Além dos amigos, Ludmilla também contou com um bartender na festa.