Marido de atriz de 'As Patricinhas de Beverly Hills' diz que foi hipnotizado para casar

Rio - Jeffrey Marty entrou com uma ação na Justiça americana pedindo a anulação do casamento com a atriz Stacey Dash, que fez parte do elenco de 'As Patricinhas de Beverly Hills'. Na ação, Jeffrey alega que só se casou com a atriz porque 'técnicas de oração hipnótica' foram usadas por um pastor que colocou uma "séria pressão religiosa sobre ele".