Rio - Erika Schneider posou de lingerie para uma campanha da Vipagi. A bailarina do Domingão do Faustão tem sido muito requisitada por marcas para fotos de bíquini ou moda íntima, mas quando posta as imagens em seu Instagram acaba sofrendo abordagens invasivas ou desrespeitosas."Sempre aparece um imbecil falando baixaria por direct. É inadmissível e constrangedor isso. Eu tenho namorado, mas isso é apenas um detalhe. Mesmo que eu fosse solteira. Quando eu faço fotos sensuais é para algum trabalho ou porque eu quis, não para despertar libido de ninguém", disse a dançarina.Erika acredita que não há problemas em flertar nas redes sociais, mas tudo precisa ser ponderado. "Não sei se esses caras querem realmente flertar, acho que querer ser escrotos apenas, É a masculinidade tóxica. É achar que a mulher faz fotos sensuais pode ser desrespeitada porque na mente "fértil" dele ela provoca", finaliza.