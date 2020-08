'Estou em remissão', diz Mamma Bruschetta sobre câncer no esôfago

Rio - A apresentadora Mamma Bruschetta falou sobre seu tratamento contra um câncer no esôfago, descoberto em 2019, em um vídeo publicado em seu canal no YouTube na quarta-feira, 19. Questionada em pergunta de fã se já está curada da doença, respondeu: "Não! Você sabe que o câncer é uma doença meio traiçoeira. Embora eu não tenha mais nenhum nódulo, por enquanto, eu estou em remissão. Agora, curada, só em cinco ou seis anos a gente vai saber, porque tem que fazer todo o acompanhamento", disse.

"Câncer é uma doença grave e meio 'covardona'. Mas, enfim, fé em Deus e pé na tábua", prosseguiu a apresentadora, que ressaltou que seu contrato com o SBT ainda está válido e que pretende retornar à TV após a pandemia do novo coronavírus.



Mamma Bruschetta ainda relembrou sua relação com o apresentador Clodovil Hernandez, morto em 2009, com quem trabalhou no programa Mulheres há cerca de 20 anos.



"Tudo na vida é sempre uma bênção. O Clodovil foi quem me botou no ar como Mamma Bruschetta, acredita? Eu tinha uma relação muito legal com ele, porque além de colegas de trabalho, a gente era amigos. Não éramos amigos de muita intimidade, mas a gente jogava bingo junto, saía para eventos juntos e trabalhava junto. Foi muito prazeroso trabalhar com o Clodovil no ano que trabalhei com ele", finalizou.