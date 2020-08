Roma - Viajando pela Itália, a cantora Anitta, que posou recentemente ao lado de Vinicius Jr, apareceu em um click no Instagram do jogador Rodrigo Guth, de 19 anos, atleta do Atalanta, equipe que chegou às quartas de final da Champions deste ano e foi eliminada pelo PSG.



No Instagram do atleta revelado pelo Coritiba e que foi campeão Sul-Americano sub-17 com a Seleção Brasileira, a cantora comentou 'Minha mãe falou que shippa' o casal.

Rodrigo nem chegou a jogar na categoria profissional do futebol brasileiro. O jogador foi contratado pelo Atalanta logo após conquistas o título pela Seleção Brasileira sub-17. Atualmente ele joga na categoria sub-20 da equipe italiana.