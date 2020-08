Participante da 'Casa das Pimentinhas' revela bastidores de reality: 'teve polêmica e ousadia'

Rio - Enfrentando o frio de Campos de Jordão/SP, a musa fitness Livia Nayara se juntou a 11 modelos para o confinamento do reality show “Casa das Pimentinhas”, promovido pela revista Sexy. Posando de body vermelho e exibindo seu shape definido e bem feminino, a loira entregou os bastidores do projeto e garantiu que o clima esquentou nas gravações.



“Teve polêmica, ousadia e muito frio”, resume a beldade. “Foi uma experiência muito marcante para mim, curti todos os momentos e acho que me dei bem no jogo. Sou paz e amor, não me envolvi em confusão e nem nas panelinhas, fiz amizades de verdade. Decidi fazer um jogo limpo. Mostrei minha sensualidade e me entreguei nas provas do reality. Estou bem confiante no resultado”, conta.



Mais difícil do que conviver com as fofocas dentro da casa e do que vencer as provas para somar pontos na competição, Livia brinca que o desafio mesmo foi tirar a roupa no frio. “Estava congelando (risos), mas me concentrei muito para as fotos. O ensaio ficou incrível, me fez enxergar uma nova versão, uma Livia mais sexy e poderosa. Me fez acreditar que posso vencer o reality”, comenta.



O resultado desse ensaio poderá ser conferido na edição de novembro da revista Sexy. Aliás, estar na capa da publicação é o prêmio do reality, que está em sua quarta edição. “Claro que entrei focada no prêmio, é um sonho ser capa de revista masculina. Mexe com o nosso ego, né? Mas a experiência na casa foi tão incrível que já valeu ter participado do projeto. Estou bem feliz”.



De olho no pós-reality, ela já faz planos para estrear na TV como assistente de palco. Por isso, tem estudado mais sobre os programas e se dedicado à carreira artística. Livia também quer aproveitar a visibilidade do reality para se firmar como digital influencer. “Tenho muitos planos, sou ambiciosa. Estou na minha melhor fase e pronta para novos desafios”.