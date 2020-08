Manoel Carlos fez 'Laços de Família' para Carolina Dieckmann após atriz perder bebê

São Paulo - A reprise de novelas na TV Globo em meio à pandemia do novo coronavírus tem feito com que atores revivam momentos da dramaturgia brasileira e tragam histórias inusitadas para os telespectadores.

Na noite deste sábado (22), Carolina Dieckmann fez uma revelação no programa Altas Horas. Segundo a atriz, ela engravidou durante as gravações de Por Amor e sofreu um aborto espontâneo. A tristeza expressa por Carolina fez com que Manoel Carlos prometesse algo especial para ela.

Galeria de Fotos Manoel Carlos Divulgação Carolina Dieckmann Reprodução de internet Carolina Dieckmann e marido Reprodução / Instagram Carolina Dieckmann relembra tempos de 'Laços de Família' Reprodução / Instagram Teodora (Carolina Dieckmann) em Fina Estampa Divulgação Carolina Dieckmann aos 13 e aos 40 anos: nada mudou Reprodução Internet Carolina Dieckmann Reprodução Internet Carolina Dieckmann Reprodução Internet Carolina Dieckmann Reprodução Internet Carolina Dieckmann Reprodução Carolina Dieckmann ganha festa de aniversário surpresa dos amigos Ag. News Atriz foi ao programa Conversa com Bial Reprodução / TV Camila (Carolina Dieckmann) e Helena (Vera Fischer) TV Globo Edu (Reynaldo Gianecchini) e Camila (Carolina Dieckmann) TV Globo 24/02/2019 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - A atriz Carolina Dieckmann participa do Bloco da Preta em desfile pelo Centro da Cidade, atraindo muitas pessoas durante o pré-carnaval do Rio de Janeiro, neste domingo (24). Foto: Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia Carolina Dieckmann Globo/Estevam Avellar Carolina Dieckmann como Afrodite nos bastidores de 'O Sétimo Guardião' Reprodução



"Eu estava fazendo Por Amor e, no fim da novela, eu estava grávida e perdi um bebê. Mas minha personagem tinha um final feliz e eu teria que gravar isso na semana seguinte. A Vera Holtz, que fez a novela comigo, praticamente me adotou naqueles dias e me disse que eu não conseguiria gravar aquele final. A gente conversou com o Manoel Caros e ele disse que reescreveria o fim da novela, mas que depois escreveria uma novela só para mim. E foi o que ele fez em Laços de Família", afirmou à Serginho Groisman.



Laços de Família foi exibida pela primeira vez em 2000 e será reprisada no Vale a Pena Ver De Novo agora, a partir do dia 7 do próximo mês.



Sobre a cena mais marcante da novela, em que a personagem que a atriz interpreta, Camila, tem de raspar a cabeça por causa de um câncer, Carolina Dieckmann disse que foi pega de surpresa. "Eu não me preparei para aquela cena porque ela não existia. Aí, me falaram que iam gravar eu raspando a cabeça porque iam usar em uma campanha de doação de medula. Ele pediu para eu não rir porque não teria volta. E, na hora que gravamos, várias coisas me vieram na cabeça, como quantas pessoas que tinham que fazer aquilo de verdade. Então eu chorei e a cena saiu daquele jeito", explicou. "Eu estava fazendo Por Amor e, no fim da novela, eu estava grávida e perdi um bebê. Mas minha personagem tinha um final feliz e eu teria que gravar isso na semana seguinte. A Vera Holtz, que fez a novela comigo, praticamente me adotou naqueles dias e me disse que eu não conseguiria gravar aquele final. A gente conversou com o Manoel Caros e ele disse que reescreveria o fim da novela, mas que depois escreveria uma novela só para mim. E foi o que ele fez em Laços de Família", afirmou à Serginho Groisman.Laços de Família foi exibida pela primeira vez em 2000 e será reprisada no Vale a Pena Ver De Novo agora, a partir do dia 7 do próximo mês.Sobre a cena mais marcante da novela, em que a personagem que a atriz interpreta, Camila, tem de raspar a cabeça por causa de um câncer, Carolina Dieckmann disse que foi pega de surpresa. "Eu não me preparei para aquela cena porque ela não existia. Aí, me falaram que iam gravar eu raspando a cabeça porque iam usar em uma campanha de doação de medula. Ele pediu para eu não rir porque não teria volta. E, na hora que gravamos, várias coisas me vieram na cabeça, como quantas pessoas que tinham que fazer aquilo de verdade. Então eu chorei e a cena saiu daquele jeito", explicou.