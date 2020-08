Thiago Salvático, suposto namorado de Gugu, posta vídeo com apresentador: 'Saudade'

São Paulo - O chef de cozinha Thiago Salvático começou a semana saudoso ao postar um vídeo junto com o apresentador Gugu Liberato – que morreu em novembro do ano passado após cair do telhado da sua casa nos Estados Unidos. O vídeo é de uma das viagens que o apresentador fez com Thiago, que afirma ter vivido um relacionamento amoroso com o artista.

Galeria de Fotos Gugu Liberato e Thiago Salvático Reprodução Instagram Thiago Salvático, Gugu Liberato e Rose Miriam Reprodução Thiago Salvático e Gugu Liberato Reprodução/Montagem Thiago Salvático e Gugu Liberato Reprodução As gêmeas com o pai: derrota na Justiça para a tia, Aparecida Liberato Reprodução Internet Thiago Salvático e Gugu Liberato Reprodução de internet Gugu Liberato, Rose Miriam e os três filhos Arquivo Pessoal/Rose Miriam Marina e Gugu Liberato Reprodução/Instagram César Filho e Gugu Liberato Reprodução/Instagram Vildomar Batista e Gugu Liberato Reprodução Vildomar Batista e Gugu Liberato Divulgação Gugu e Aparecida Liberato Reprodução/Instagram Gugu com os três filhos Sofia, Marina e João Augusto e Rose Miriam Divulgação

“Saudade de andar juntos mundo a fora”, escreveu o chef na legenda da gravação que fizeram na neve de Sankt Gilgen, na Áustria. Esse não é o primeiro registro de viagem que é divulgado dos dois, Thiago e Gugu também estiveram juntos na França e na Finlândia.

Após a morte trágica do apresentador, Rose Miram, mãe dos filhos de Gugu, entrou na justiça para ser reconhecida como herdeira. Depois isso, o chef veio a público dizer que ele é quem mantinha uma união estável com o apresentador, mas em junho desse ano acabou desistindo de entrar com um processo. Segundo o suposto namorado, o relacionamento com Gugu começou em 2011.