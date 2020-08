São Paulo - A dupla Sandy e Junior disponibilizou na última sexta-feira (21) um dos vídeos do álbum "Nossa História (Ao vivo)". Trata-se de Libertar, que se une a outras 28 faixas que fazem parte do disco que celebra o ciclo intenso e vitorioso de 30 anos da dupla e que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

Sandy e Junior Reprodução/AgNews
Sandy & Junior Reprodução
Sandy & Junior Divulgação Globo/João Miguel Júnior
Sandy e Junior Caption
Sandy e Junior Reprodução
Sandy & Junior Caption
Sandy e Junior Reprodução
Sandy e Junior Reprodução de internet
Sandy e Junior se apresentaram na TV Globo
Sandy e Junior anunciam novos shows no Rio e em SP
Junior (E) e Sandy: a dupla vai terminar a turnê com um show no Parque Olímpico em novembro. "Podemos fazer algo beneficente, ao lado de uma instituição", diz Junior

Em julho, também foi apresentado no Globoplay o documentário "Sandy e Junior – Nossa História – Ao Vivo em São Paulo". Com a direção de Raoni Carneiro, o conteúdo exclusivo foi produzido durante a apresentação apoteótica da dupla no Allianz Parque, em São Paulo (SP), além de trazer imagens de outros shows da turnê.

Assista 'Libertar':